Словакия хочет присоединится к "стене дронов", - президент

Фото: Петер Пеллегрини, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов". Такая инициатива должна защитить страны от атак беспилотников.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия является полноправным членом НАТО и активно участвует во всех консультациях в рамках статьи 4 Североатлантического договора. 

"В настоящее время это пока лишь первоначальное заявление Еврокомиссии о необходимости создания такого механизма ("стены дронов" - ред.), поэтому я не хочу делать преждевременных выводов", - добавил он. 

Президент отметил, что воздушное пространство стран НАТО должно быть полностью защищено, независимо от того, о каких странах идет речь. 

Пеллегрини уверен, что министр обороны, министр иностранных и европейских дел, а также представители вооруженных сил Словакии сделают все возможное, чтобы страна стала частью такого проекта.

"Стена дронов"

Напомним, ранее стало известно, что семь стран ЕС, Украина и Европейская комиссия проведут переговоры по созданию "стены дронов" для защиты от российских беспилотников.

Представитель Еврокомиссии Томас Регниер, подчеркнул, что такую инициативу предлагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поскольку в течение последних нескольких недель российские дроны вторгались в воздушное пространство Румынии и Польши.

