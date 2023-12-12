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Словаччина готова підтримати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, - глава МЗС

Фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар (facebook.com/Aktuality.sk)
Автор: Тетяна Степанова

Словаччина готова підтримати рішення відкрити переговори з Україною про вступ до Європейського союзу на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Словаччини Юрая Бланара за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 грудня.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда  ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", - сказав Бланар.

При цьому словацький міністр заявив, що необхідно більше зосередитися "на пошуку мирних рішень" і займатися відновленням України, що має наблизити країну до членства в ЄС.

Він також додав, що Словаччина не буде надавати військову допомогу Україні, а лише гуманітарну.

"Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки", - зазначив Бланар. 

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Додамо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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