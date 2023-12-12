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Словакия готова поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар (facebook.com/Aktuality.sk)
Автор: Татьяна Степанова

Словакия готова поддержать решение открыть переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз на саммите, который состоится 14-15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Словакии Юрия Бланара по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 декабря.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на будущем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь". и следить за их соблюдением", – сказал Бланар.

При этом словацкий министр заявил, что необходимо больше сосредоточиться "на поиске мирных решений" и заниматься восстановлением Украины, что должно приблизить страну к членству в ЕС.

Он также добавил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, а только гуманитарную.

"В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги", - отметил Бланар.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Добавим, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

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