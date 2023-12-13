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Словаччина не блокуватиме переговори з Україною про вступ до ЄС, але вважає її "неготовою"

Словаччина, Середа 13 грудня 2023 13:59
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Словаччина не блокуватиме переговори з Україною про вступ до ЄС, але вважає її "неготовою" Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає Україну "неготовою" до початку переговорів про вступ до Європейського союзу, але не буде блокувати це рішення на саміті 14-15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda Slovakia.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів", - заявив Фіцо.

Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар повідомив, що його країна готова підтримати рішення відкрити переговори з Україною про вступ до Європейського союзу на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Додамо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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