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Словакия не будет блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, но считает ее "неготовой"

Словакия, Среда 13 декабря 2023 13:59
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Словакия не будет блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, но считает ее "неготовой" Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает Украину "неготовой" к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, но не будет блокировать это решение на саммите 14-15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda Slovakia.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров", - заявил Фицо.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что его страна готова поддержать решение открыть переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз на саммите, который состоится 14-15 декабря.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Добавим, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

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Евросоюз Вступление в ЕС Роберт Фицо
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