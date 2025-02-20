Слова Трампа про Зеленського не відображають погляди всіх республіканців, - конгресмен

"Президенту потрібен день перезавантаження - і почати все спочатку. Він зробив поганий поворот. Я вважаю, що те, що він сказав, неправильно, і це ганьба", - сказав Бейкон, коментуючи заяви Трампа.

Конгресмен наголосив, що Зеленський був обраний демократичним шляхом. Він додав, що слова президента США не відображають погляди всієї Республіканської партії.

"Багато республіканців знають, що те, що сьогодні сказав президент, було неправильним. Україна є жертвою. І я просив би, щоб наш президент став на бік свободи, на бік демократії, на бік жертви, а не загарбника, і відстоював те, що є правильним", - зазначив він.

Бейкон додав, що Трамп повинен допомогти закінчити війну "правильним і благородним способом".

"Зараз ми стоїмо на боці диктатора, а не на боці демократії", - сказав республіканець.