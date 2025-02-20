Слова Трампа о Зеленском не отражают взгляды всех республиканцев, - конгрессмен

"Президенту нужен день перезагрузки - и начать все сначала. Он сделал плохой поворот. Я считаю, что то, что он сказал, неправильно, и это позор", - сказал Бейкон, комментируя заявления Трампа.

Конгрессмен подчеркнул, что Зеленский был избран демократическим путем. Он добавил, что слова президента США не отражают взгляды всей Республиканской партии.

"Многие республиканцы знают, что то, что сегодня сказал президент, было неправильным. Украина является жертвой. И я просил бы, чтобы наш президент стал на сторону свободы, на сторону демократии, на сторону жертвы, а не захватчика, и отстаивал то, что является правильным", - отметил он.

Бейкон добавил, что Трамп должен помочь закончить войну "правильным и благородным способом".

"Сейчас мы стоим на стороне диктатора, а не на стороне демократии", - сказал республиканец.