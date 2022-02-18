UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Слова "списание долгов" даже не используются, - министр финансов Украины

Автор: Александр Белоус

Украина планирует вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства. Это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде.

Украина намерена вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства, а слова "списания долгов" даже не употребляются, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Мы слова "списание долгов" даже не употребляем", - сказал он отвечая на вопрос депутатов.

По его словам, долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме, поскольку "это создает доверие и дает возможность в будущем занимать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги".

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш кредитную 700 млн долларов. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины