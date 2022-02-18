Слова "списання боргів" навіть не вживаються, - міністр фінансів України

Україна планує вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання. Це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.
Україна має намір вчасно та в повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання, а слова "списання боргів" навіть не вживаються, повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.
"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо", - сказав він відповідаючи на запитання депутатів.
За його словами, боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі, оскільки "це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги".
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд за результатами перегляду програми Stand-By може виділити Україні транш кредитну 700 млн доларів. Місія МВФ очікується найближчим часом.