Слова, які краще не вживати: вони відштовхують людей, навіть якщо ви цього не хочете

Вівторок 26 серпня 2025 20:20
Які звичні щоденні фрази можуть відштовхувати від вас людей (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Навіть доброзичливі, на перший погляд, фрази іноді відштовхують співрозмовника від вас емоційно та психологічно. У світі, де кожне слово має значення, важливо знати, що сказати - і як це звучить насправді. Але іноді ми самі, не замислюючись, вставляємо в розмову слова, які працюють зовсім не так, як нам хотілося б.

Які фрази не варто вживати, бо ви можете відштовхнути від себе людину, розповідає РБК-Україна.

Ось кілька поширених фраз, які можуть зіпсувати враження про вас і зробити спілкування натягнутим.

"Без проблем"

На перший погляд - абсолютно дружня відповідь. Але на думку психологів мозок співрозмовника часто зчитує підтекст: "Тобто допомогти було проблемою, але ти якось впорався?"

У результаті людина може відчути себе винною або вирішити, що звертатися до вас наступного разу краще не варто.

Що сказати замість:

  • "Радий, що зміг допомогти".
  • "Мені було приємно це зробити".

Тут є позитивний акцент - ви допомогли не з примусу, а з власної волі.

"Нормально"

Універсальне слово, яким часто прикривається небажання відкриватися. Коли у відповідь на "Як ти?" звучить сухе "нормально", співрозмовник підсвідомо відчуває відстороненість.

Де воно доречне? У випадковій розмові з колегою або сусідами в ліфті. Тобто, з людьми, з якими ви не хотіли б говорити дуже відверто.

Де краще уникати? У діалозі з близькими, для яких ваше "нормально" може звучати як "не хочу ділитися нічим".

Кращі варіанти:

  • "Дякую, все добре".
  • "Непогано, а в тебе як?"

"Це було не важко"

Ви хотіли показати, що послуга дріб'язкова. А вийшло так, ніби людині довелося вам заважати, і тепер ви її великодушно виправдовуєте.

Краще сказати:

  • "Будь ласка, звертайся ще".
  • "Я справді радий, що зміг допомогти".

"На жаль, нічим не можу допомогти"

Звучить офіційно і трохи фальшиво. Насправді це спроба замаскувати відмову під жаль. Але люди зазвичай відчувають нещирість.

Що зробити краще? Прямо й чесно пояснити причину. Наприклад:

  • "Я не зможу взятися за це, бо маю інші плани".
  • "Це не в моїй компетенції, краще звернися до…".

Чесність цінується більше, ніж дипломатичне ухиляння.

"Можливо"

Слово, яке нічого не означає. Воно залишає співрозмовника у підвішеному стані - чекати чи не чекати? Сподіватися чи відпускати ситуацію?

Що сказати замість:

  • "Я поки не впевнений, але скажу точно завтра".
  • "Якщо в мене з'явиться можливість - зроблю".
  • "Ні, цього разу не вийде".

Визначеність - завжди краще, ніж розмиті обіцянки.

Чому це працює

Фрази типу "Нормально" чи "Без проблем" - це своєрідні thought-terminating clichés (мовні кліше), які припиняють подальший емоційний розвиток розмови. Вони звучать як "усе добре", але замість підтримки створюють дистанцію.

Defensive communication - коли фраза створює захисну реакцію і співрозмовник починає відмежовуватися і це вже складний бар'єр у спілкуванні.

Мовна нещирість або мовні обходи європейці часто використовують як polite-isms, щоб пом'якшити відмову чи негатив, але це сприймається як фальш. 60% людей не люблять їх, навіть якщо вони "краще, ніж грубість".

Замініть перевірені, але потенційно холодні фрази на більш теплі, щирі та конкретні. Це не вимагає зусиль, а ваша комунікація стане не просто ввічливою, а справді людяною.

Спілкування з іншими людьми - це не просто набір слів, а ще й спосіб, яким ми будуємо стосунки. Коли ви уникаєте шаблонних фраз із прихованим негативом і замінюєте їх теплішими та чеснішими висловами, ви не тільки звучите приємніше, а й зміцнюєте довіру.

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: Psychology Today, Вікіпедія, The Times of London, Times, Geediting.

