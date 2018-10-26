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Слова Хуга об отсутствии прямого вмешательства РФ неверно истолкованы, - ОБСЕ

Новости » Политика    26.10.2018 - 13:14
Фото: Александр Хуг (getty images)
Фото: Александр Хуг (getty images)

В ОБСЕ уточнили позицию миссию по вопросу россиян на оккупированном Донбассе

Слова замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга в интервью Foreign Policy о якобы отсутствии прямого вмешательства Российской Федерации в ситуацию на Донбассе были неверно истолкованы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на странице миссии ОБСЕ в Facebook.

В ОБСЕ отметили, что часть текста, опубликованного вчера в интервью Foreign Policy, была некорректно процитирована и впоследствии была исправлена.

"Задача Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) - устанавливать факты и докладывать о них. Факты, изложенные в наших отчетах, говорят сами за себя. Мы по-прежнему решительно привержены реализации мандата СММ в целях оказания поддержки Украине и способствования нормализации ситуации", - добавили в ОБСЕ.

Слова Хуга об отсутствии прямого вмешательства РФ неверно истолкованы, - ОБСЕ

Напомним, ранее Хуг рассказал, что наблюдатели ОБСЕ увидели на Донбассе. Он отметил, что миссия видела людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, "такую форму можно купить в любом месте". В то же время в первой версии интервью привели цитату, в которой Хуг отрицал, что наблюдатели нашли доказательства прямого вмешательства Российской Федерации. Отметим, сегодня издание добавило в интервью абзац, в котором признало некорректное цитирование Хуга.

Вчера сообщалось, что в ОБСЕ зафиксировали ракетный комплекс "Оса" на оккупированной территории.

 

В "Борисполе" задержали боевика, воевавшего на стороне НВФ на Донбассе
Новости Украины ОБСЕДонбассАлександр Хуг
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