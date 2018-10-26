Слова Хуга про відсутність прямого втручання РФ невірно витлумачено, - ОБСЄ

Фото: Олександр Хуг (getty images)

В ОБСЄ уточнили позицію місію з питання росіян на окупованому Донбасі

Слова заступника голови місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга в інтерв'ю Foreign Policy про нібито відсутність прямого втручання Російської Федерації у ситуацію на Донбасі були невірно витлумачені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сторінці місії ОБСЄ в Facebook.

В ОБСЄ зазначили, що частина тексту, опублікованого вчора в інтерв'ю Foreign Policy, була некоректно процитована і згодом була виправлена.

"Завдання Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) - встановлювати факти і доповідати про них. Факти, викладені в наших звітах, говорять самі за себе. Ми, як і раніше, рішуче прихильні реалізації мандата СММ з метою надання підтримки Україні та сприяння нормалізації ситуації", - додали в ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше Хуг розповів, що спостерігачі ОБСЄ побачили на Донбасі. Він зазначив, що місія бачила людей з розпізнавальними знаками армії Росії на формі, але, за його словами, "таку форму можна купити в будь-якому місці". У той же час у першій версії інтерв'ю привели цитату, в якій Хуг заперечував, що спостерігачі знайшли докази прямого втручання Російської Федерації. Зазначимо, сьогодні видання додало в інтерв'ю абзац, у якому визнало некоректне цитування Хуга.

Вчора повідомлялося, що в ОБСЄ зафіксували ракетний комплекс "Оса" на окупованій території.