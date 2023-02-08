У Слов’янську затримали жінку, яка наводила російські ракети на позиції ЗСУ

У Слов'янську (Донецька область) місцева мешканка допомагала окупантам наводити ракети та здавала позиції ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
У січні 2023 року жінка через соціальні мережі передавала представнику РФ інформацію щодо позицій наших воїнів та місць дислокації техніки ЗСУ на території міста Слов’янська.
"Крім того, жінка підтверджувала або спростовувала вже наявні в окупантів дані. За своє сприяння підозрювана отримувала від росіянина грошові кошти", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що їй повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Нагадаємо, що житель смт Велика Новосілка (Донецька область) допомагав представникам "ДНР" та передавав інформації про об'єкти, на території яких розміщувались Збройні сили України. Його затримали та засудили на 9 років тюрми.
Двоє жителів Донецької області допомагали РФ та передавали інформацію про позиції українських військових у Дружківці та Бахмуті. Їх затримали та засудили за несанкціоноване поширення інформації про розташування підрозділів ЗСУ.
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