Жителя Донецької області засудили на дев’ять років за допомогу "ДНР"
Житель смт Велика Новосілка (Донецька область) допомагав представникам "ДНР" та передавав інформації про об'єкти, на території яких розміщувались Збройні сили України. Його затримали та засудили на 9 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Під час судового розгляду стало відомо, що 27 лютого минулого року чоловік вирішив допомагати представнику "ДНР", який виявився "оперуповноваженим 1 відділу 1 управління контррозвідки МГБ".
Обвинувачений протягом місяця пересилав інформацію про місцеве пасовище, закинуті майстерні та колишній консервний завод. Правоохоронці зазначили, що у той час там перебували представники ЗСУ.
Чоловік вину не визнав, хоча і не оспорював обставин справи. Суд визнав його винним у "сприянні діяльності терористичної групи чи терористичної організації" та призначив 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що мешканець Донецької області передавав окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ. Його засудили на п’ять років тюрми.
У Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.
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