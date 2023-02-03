Жителя Бахмута та Дружківки засудили за передачу РФ інформації про вогневі позиції ЗСУ

Двоє жителів Донецької області допомагали РФ та передавали інформацію про позиції українських військових у Дружківці та Бахмуті. Їх затримали та засудили за несанкціоноване поширення інформації про розташування підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У квітні-травні 2022 року мешканець Дружківки неодноразово через месенджер надсилав своїй тітці, яка проживає в РФ, відомості про розташування підрозділів ЗСУ на території міста", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що мешканець Бахмуту у липні того ж року поширював у проросійській групі інформацію про вогневі позиції, а також переміщення містом танків, вантажівок та іншого озброєння українських захисників.

Чоловіків судили за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Їм призначено покарання у вигляді 5 років і 3 місяці та 6 років позбавлення волі. Обидва чоловіки до вироку суду перебували під вартою.