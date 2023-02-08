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В Славянске задержали женщину, которая наводила российские ракеты на позиции ВСУ

Фото: В Славянске задержали женщину, которая наводила российские ракеты на позиции ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Славянске (Донецкая область) местная жительница помогала оккупантам наводить ракеты и сдавала позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

В январе 2023 года женщина через социальные сети передавала представителю РФ информацию о позициях наших воинов и мест дислокации техники ВСУ на территории города Славянска.

"Кроме того, женщина подтверждала или опровергала уже имеющиеся у кафиров данные. При своем содействии подозреваемая получала от россиянина денежные средства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ей сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, что житель пгт Великая Новоселка (Донецкая область) помогал представителям "ДНР" и передавал информацию об объектах, на территории которых размещались Вооруженные силы Украины. Его задержали и приговорили к 9 годам тюрьмы.

Два жителя Донецкой области помогали РФ и передавали информацию о позициях украинских военных в Дружковке и Бахмуте. Они были задержаны и осуждены за несанкционированное распространение информации о расположении подразделений ВСУ.

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