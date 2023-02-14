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В Славянске задержали агента России, который собирал для врага разведданные

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Вторник 14 февраля 2023 12:26
В Славянске задержали агента России, который собирал для врага разведданные Фото: в Славянске задержали агента России, собиравшего для врага разведданные (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала российского агента в Славянске. Предатель собирал для врага разведывательные данные и стремился вступить в ряды оккупационных войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленником оказался житель Славянска, который осенью прошлого года начал добровольно работать на спецслужбу страны-агрессора. Он пошел на сотрудничество с врагом по идеологическим мотивам. Более того, проявив свою "пользу" для рашистов, он планировал вступить в ряды террористической организации "ДНР", - пишет пресс-служба.

Мужчина активно помогал врагу разведывать места расположения и маршруты перемещения наших воинов. Также он передавал своим "кураторам" локации гражданских и критической инфраструктуры вблизи линии фронта. После чего враг использовал данные для нанесения массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий.

"Для сбора разведданных он осуществлял скрытое визуальное наблюдение за объектами с использованием средств фото- и видеофиксации. Собранные сведения посылал представителям спецслужб РФ через заранее отработанные электронные каналы связи", - добавляет СБУ.

Во время обыска по месту жительства предателя был обнаружен мобильный телефон и доказательства переписки с врагом.

Сейчас коллаборанту объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Славянске задержали агента России, собиравшего для врага разведданные (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также недавно задержала группу мошенников, обокравших счета жителей Мариуполя почти на 100 млн гривен.

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