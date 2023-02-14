Обікрали рахунки маріупольців на 100 млн гривень. СБУ затримала групу шахраїв

Служба безпеки затримала шахраїв, які обікрали рахунки мешканців Маріуполя майже на 100 млн гривень. Зловмисники працювали на користь РФ і намагалися вивести туди награбовані кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Там розповіли, що до організації схеми причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло при координації російських спецслужб. Керували шахраями особи, наближені до ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

За даними правоохоронців, зловмисники по телефону зверталися до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження ідентифікації вони використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Шахраї користувалися даними майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі загиблих або примусово вивезених до РФ, які мають заощадження у фінустановах України.

Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використали кол-центр у Донецьку, співробітники якого через Інтернет та спецобладнання на території України пов'язувалися з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

При цьому до обслуговування спецобладнання залучалися десятки мешканців різних регіонів України, які "в темну" виконували вказівки "керівників".

Внаслідок слідчо-оперативних дій СБУ виявила та заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників угруповання. Під час обшуків у 8 областях у шахраїв вилучили обладнання, що забезпечує проведення угод. Також накладено арешт на викрадені кошти – майже 65 млн гривень.

Фото: СБУ викрила шахраїв, які обікрали рахунки маріупольців (ssu.gov.ua)