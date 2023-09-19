У Слов'янську затримали агента РФ, яка шпигунила за РСЗВ, які беруть участь у боях під Бахмутом

СБУ затримала у Слов’янську Донецької області інформаторку РФ. Вона з вікна власної оселі шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ, яка приймає участь у контрнаступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари", - йдеться в повідомленні.

Агент шпигувала за РСЗВ, які беруть участь у боях під Бахмутом у контрнаступі ЗСУ (t.me/SBUkr)

Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

"Щоб відслідковувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у власній квартирі своєрідний "спостережний пункт. Отриману інформацію передавала на один з прокремлівських Telegram-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб", - додали в СБУ.

Cпівробітники СБУ затримали зловмисницю. Їй загрожує до 8 років тюрми.