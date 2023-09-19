В Славянске задержали агента РФ, которая шпионила за РСЗО, участвующих в боях под Бахмутом
СБУ задержала в Славянске Донецкой области информатора РФ. Она из окна собственного дома шпионила за перемещением техники ВСУ, которая принимает участие в контрнаступлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну вражескую корректировщицу в Донецкой области. Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары", - говорится в сообщении.
Агент шпионила за РСЗО, участвующих в боях под Бахмутом в контрнаступлении ВСУ (t.me/SBUkr)
Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО), задействованных в контрнаступлении под Бахмутом.
"Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в собственной квартире своеобразный "наблюдательный пункт". Полученную информацию передавала на один из прокремлевских Telegram-каналов, который администрируют представители российских спецслужб", - добавили в СБУ.
Cотрудники СБУ задержали злоумышленницу. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Как сообщалось, СБУ задержала информатора ФСБ, который собирал для врага разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. В частности, приоритетом являлись локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска. Кроме того, СБУ задержала вражеского информатора из Славянска, собиравшего для захватчиков разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.
Напомним, ранее сотрудники СБУ недавно задержали адвоката-изменника, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.
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