В Славянске задержали агента РФ, которая шпионила за РСЗО, участвующих в боях под Бахмутом

СБУ задержала в Славянске Донецкой области информатора РФ. Она из окна собственного дома шпионила за перемещением техники ВСУ, которая принимает участие в контрнаступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну вражескую корректировщицу в Донецкой области. Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары", - говорится в сообщении.

Агент шпионила за РСЗО, участвующих в боях под Бахмутом в контрнаступлении ВСУ (t.me/SBUkr)

Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО), задействованных в контрнаступлении под Бахмутом.

"Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в собственной квартире своеобразный "наблюдательный пункт". Полученную информацию передавала на один из прокремлевских Telegram-каналов, который администрируют представители российских спецслужб", - добавили в СБУ.

Cотрудники СБУ задержали злоумышленницу. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.