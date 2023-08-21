Шпигував за блокпостами у Краматорську: СБУ затримала адвоката-зрадника

Служба безпеки затримала адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території Росії та мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого "куратора" з ФСБ.

За вказівкою російської спецслужби фігурант відстежував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка.

Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні "характеристики". За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову "винагороду". Суми надходили на банківську картку зловмисника.

Надалі окупанти обіцяли "евакуювати" його до Росії. Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих "планів" і затримали ворожого поплічника.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та "змінні" SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Агенти РФ в Україні

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах в Миколаєві.

СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Також контррозвідка Служби безпеки України у Запорізькій області затримала викладача місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари росіян по регіону.