У Слов’янську російський дрон атакував вантажівку з пальним прямо на заправці

Удари РФ по українських АЗС

Нагадаємо, що останнім часом російські окупаційні війська все частіше обирають українські автозаправні станції цілями для своїх повітряних атак. Зокрема, лише кілька днів тому, 9 липня, ворожий безпілотник поцілив в АЗС у Запоріжжі, внаслідок чого спалахнула пожежа, а один чоловік дістав поранення.

Схожа тактика фіксується і в інших прифронтових регіонах. Так, 8 липня загарбники завдали подвійного удару дронами по заправці у Харкові. На місці інциденту також виникло загоряння, а один із цивільних зазнав постраждав.

Через такі прицільні обстріли цивільної інфраструктури міська влада закликає громадян до максимальної обережності. Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що ворог навмисно зробив автозаправні станції мішенями, та закликав людей планувати заправку авто лише у періоди відсутності повітряної тривоги.