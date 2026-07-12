RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Славянске российский дрон атаковал грузовик с горючим прямо на заправке

20:55 12.07.2026 Вс
2 мин
Горючее разлилось по территории АЗС, угрожая мощным взрывом
aimg Сергей Козачук
Фото: в Славянске дрон РФ атаковал грузовик с горючим на АЗС (t.me/dsns_telegram)

В Славянске Донецкой области российский беспилотник атаковал грузовик с горючим, который стоял на территории автозаправочной станции. В результате удара возник пожар.

Детали вражеского удара

По информации ГСЧС, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города в середине дня. Вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль, который перевозил легковоспламеняющиеся жидкости.

Из-за попадания беспилотника на территории АЗС вспыхнул пожар, а горючее разлилось на прилегающую территорию. Это создало серьезную угрозу более масштабному взрыву.

На место происшествия прибыли спасатели, оперативно ликвидировавшие возгорание.

Фото: в Славянске дрон РФ атаковал грузовик с горючим на АЗС (t.me/dsns_telegram)

Пожарным удалось остановить распространение огня и горючего на значительную площадь. Пострадавших в результате инцидента нет.

Удары РФ по украинским АЗС

Напомним, что в последнее время российские оккупационные войска все чаще выбирают украинские автозаправочные станции целями для своих воздушных атак. В частности, всего несколько дней назад, 9 июля, вражеский беспилотник попал в АЗС в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар, а один мужчина получил ранения.

Похожая тактика фиксируется и в других регионах прифронтовых. Так, 8 июля захватчики нанесли двойной удар дронами по заправке в Харькове. На месте инцидента также возникло возгорание, а один из гражданских пострадал.

Из-за таких прицельных обстрелов гражданской инфраструктуры городские власти призывают граждан к максимальной осторожности. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что враг намеренно сделал автозаправочные станции мишенями, и призвал людей планировать заправку авто только в периоды отсутствия воздушной тревоги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗСВойна в УкраинеАтака дроновГСЧС