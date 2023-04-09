У Слов'янську пролунали вибухи

У Слов'янську в ніч на 9 квітня пролунали три вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Згідно з даними, у Слов'янську чули звуки близько 00:15 години.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.
Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Унаслідок ворожої атаки п'ятеро жителів загинули, дев'ять - зазнали поранень.
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