В Славянске раздались взрывы

В Славянске в ночь на 9 апреля прогремели три взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 00:15 часов.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, 6 апреля российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки пятеро жителей погибли, девять - получили ранения.
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