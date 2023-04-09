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У Слов'янську пролунали вибухи

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Неділя 09 квітня 2023 00:25
У Слов'янську пролунали вибухи Фото: У Слов'янську пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Слов'янську в ніч на 9 квітня пролунали три вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Згідно з даними, у Слов'янську чули звуки близько 00:15 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Унаслідок ворожої атаки п'ятеро жителів загинули, дев'ять - зазнали поранень.

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