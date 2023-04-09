В Славянске раздались взрывы

В Славянске в ночь на 9 апреля прогремели три взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 00:15 часов. Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.