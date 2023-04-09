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В Славянске раздались взрывы

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Воскресенье 09 апреля 2023 00:25
В Славянске раздались взрывы Фото: В Славянске раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Славянске в ночь на 9 апреля прогремели три взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 00:15 часов.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, 6 апреля российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки пятеро жителей погибли, девять - получили ранения.

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