Слон замість лева. Усик яскраво спростував перевагу Ф'юрі в габаритах

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Розмір значення не має. Якби розмір мав значення, то королем тварин був би слон", – відповів Усик на запитання щодо переваги "Циганського Короля" в габаритах.

Зріст українського боксера становить 190 см, а перед боєм проти Даніеля Дюбуа зі Сполученого Королівства він важив 100,2 кг. Натомість Ф'юрі – вищий та важчий за Усика. Зріст британця зупинився на позначці 206 см, а ваги перед боєм проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну показали 125,6 кг.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Напередодні батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.