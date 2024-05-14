Слон вместо льва. Усик ярко опроверг преимущество Фьюри в габаритах

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Размер значения не имеет. Если бы размер имел значение, то королем животных был бы слон", – ответил Усик на вопрос о преимуществе "Цыганского Короля" в габаритах.

Рост украинского боксера составляет 190 см, а перед боем против Даниеля Дюбуа из Соединенного Королевства он весил 100,2 кг. Фьюри же – выше и тяжелее Усика. Рост британца остановился на отметке 206 см, а весы перед боем против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну показали 125,6 кг.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Накануне отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.