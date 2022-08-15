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"Сливал" информацию о ВСУ и военных объектах. В Одесской области задержан агент РФ

Фото: в Одесской области задержан агент РФ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала медика из Одесской области, который работал на спецслужбы России. Предатель собирал информацию о позициях ВСУ и военных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области", - рассказали в ведомстве.

В своих "докладах" он:

  • предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
  • подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
  • информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и ​​об их перемещении;
  • указывал количество обустроенных укреплений.

Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб. Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Киева сотрудничала с ФСБ России и передавала врагу данные об украинских военных. Ее задержали "на горячем" во время очередной съемки.

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