"Сливал" информацию о ВСУ и военных объектах. В Одесской области задержан агент РФ

Служба безопасности задержала медика из Одесской области, который работал на спецслужбы России. Предатель собирал информацию о позициях ВСУ и военных объектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области", - рассказали в ведомстве.
В своих "докладах" он:
Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб. Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.
Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении
Напомним, ранее сообщалось, что жительница Киева сотрудничала с ФСБ России и передавала врагу данные об украинских военных. Ее задержали "на горячем" во время очередной съемки.
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