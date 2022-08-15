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"Зливав" інформацію про ЗСУ та військові об'єкти. В Одеській області затримано агента РФ

Фото: в Одеській області затриманий агент РФ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала медика з Одеської області, який працював на спецслужби Росії. Зрадник збирав інформацію про позиції ЗСУ та військові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про місця дислокації і переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області", - розповіли у відомстві.

У своїх "доповідях" він:

  • надавав точні координати об'єктів оборони на карті;
  • детально описував стан об'єкта, матеріал, з якого побудований, призначення і використання військовими, прилеглу територію;
  • інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об'єктах та про їх переміщення;
  • вказував кількість облаштованих укріплень.

Зібрані дані зловмисник передавав через закриті канали зв'язку куратору від російських спецслужб. Окупанти надалі використовували цю інформацію для планування "роботи" диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Зрадником виявився місцевий житель, співробітник одного з державних медичних установ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканка Києва співпрацювала з ФСБ Росії і передавала ворогу дані про українських військових. Її затримали" на гарячому " під час чергової зйомки.

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