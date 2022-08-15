"Зливав" інформацію про ЗСУ та військові об'єкти. В Одеській області затримано агента РФ

Служба безпеки затримала медика з Одеської області, який працював на спецслужби Росії. Зрадник збирав інформацію про позиції ЗСУ та військові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про місця дислокації і переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області", - розповіли у відомстві.

У своїх "доповідях" він:

надавав точні координати об'єктів оборони на карті;

детально описував стан об'єкта, матеріал, з якого побудований, призначення і використання військовими, прилеглу територію;

інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об'єктах та про їх переміщення;

вказував кількість облаштованих укріплень.

Зібрані дані зловмисник передавав через закриті канали зв'язку куратору від російських спецслужб. Окупанти надалі використовували цю інформацію для планування "роботи" диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Зрадником виявився місцевий житель, співробітник одного з державних медичних установ.