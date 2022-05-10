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"Слишком щедрый подарок Путину": Кулеба о риске непринятия новых санкций ЕС

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Непринятие Европейским союзом шестого санкционного пакета против России будет означать "слишком щедрый подарок Путину". При этом также будет сигнализировать о расколе внутри блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебы во время брифинге с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Сейчас продолжаются дискуссии внутри Европейского союза: как преодолеть венгерское вето на 6-1 санкционный пакет. Это внутреннее дело ЕС, как найти это решение. Но, думаю, в интересах самого Евросоюза это решение найти. Потому что в случае непринятия - это будет слишком щедрым подарком Путину, не только с точки зрения санкций, которые не будут применены, но и демонстрацией раскола в самом ЕС", - отметил Кулеба.

Напомним, по данным Financial Times, ЕС исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России. Таким образом, Брюссель пошел навстречу Греции и Мальте.

Отметим, Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в который должен войти эмбарго на российскую нефть. Ряд стран, включая Венгрию, выступают против этого запрета и грозят заблокировать принятие новых ограничений.

При этом сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго в отношении российской нефти.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаСанкции против России