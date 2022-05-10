ЕС исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России, - FT

Фото: ЕС не будет вводить ограничения на доставку российской нефти по морю (GettyImages)

Европейский союз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России. Таким образом, Брюссель пошел навстречу Греции и Мальте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Еврокомиссия отклонила свое же предложение запретить перевозку российской нефти морским путем в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты из-за последствий для их экономик. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза. По данным Financial Times, данный запрет не войдет в шестой пакет санкций.