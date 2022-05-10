ЕС исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России, - FT
Европейский союз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России. Таким образом, Брюссель пошел навстречу Греции и Мальте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание со ссылкой на источники пишет, что Еврокомиссия отклонила свое же предложение запретить перевозку российской нефти морским путем в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты из-за последствий для их экономик. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.
По данным Financial Times, данный запрет не войдет в шестой пакет санкций.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что ЕС хочет смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете. И речь шла именно о том, чтобы исключить запрет на морскую транспортировку российской нефти. При этом на столе все еще оставался запрет на страхование танкеров, что тоже является серьезным препятствием для экспорта.
Наиболее радикальным противником эмбарго на российскую нефть выступает Венгрия, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично отправилась в Будапешт на переговоры, а президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры по телефону.
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