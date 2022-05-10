ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия заявила об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго

Новина українською →
Будапешт, Вторник 10 мая 2022 14:11
Венгрия заявила об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Flickr by US Department of State)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго в отношении российской нефти. Глава МИД заявил, что необходимо сделать больше для изменения позиции Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы добились определенного прогресса, можно сказать, сделали небольшой шаг вперед", - цитирует агентство заявление Сийярто по итогам переговоров президента Венгрии Виктора Орбана и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава венгерского МИД добавил, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "гораздо больше".

Глава Еврокомиссии в свою очередь отметила, что ее встреча с Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Она добавила, что созовет виртуальной конференцию по этому вопросу.

Напомним, Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в который должно войти эмбарго на российскую нефть. Ряд стран, включая Венгрию, выступают против этого запрета и угрожают заблокировать принятие новых ограничений.

Отметим, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести с Виктором Орбаном телефонные переговоры по нефтяному эмбарго.

О том, когда ЕС введет шестой санкционный пакет против России и на какие результаты рассчитывают в Украине - в аналитическом материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан Нефть
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы