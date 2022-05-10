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"Занадто щедрий подарунок Путіну": Кулеба про ризик неухвалення нових санкцій ЄС

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Неухвалення Європейським союзом шостого санкційного пакету проти Росії означатиме "занадто щедрий подарунок Путіну". При цьому це сигналізуватиме про розкол всередині блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Зараз тривають дискусії всередині Європейського союзу: як подолати угорське вето на 6-1 санкційний пакет. Це внутрішня справа ЄС, як знайти це рішення. Але, думаю, в інтересах самого Євросоюзу це рішення знайти. Бо у разі неухвалення - це буде занадто щедрим подарунком Путіну, не лише з точки зору санкцій, які не будуть застосовані, а й демонстрації розколу в самому ЄС", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, за даними Financial Times, ЄС виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель пішов назустріч Греції та Мальті.

Зазначимо, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Ряд країн, включаючи Угорщину, виступають проти цієї заборони і загрожують заблокувати прийняття нових обмежень.

При цьому сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про певний прогрес у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.

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Російська ФедераціяДмитро КулебаСанкції проти Росії