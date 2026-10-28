UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

"Сліпі плями" у ворожій ППО: Сили оборони вгатили по ЗРК "Тор" і станції РЕБ росіян

13:47 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сили оборони уразили елементи російської ППО (Getty Images)

Сили оборони за добу уразили три елементи російської протиповітряної оборони та склад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Протягом 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня українські військові завдали результативних ударів по об'єктах противника як на території Росії, так і на тимчасово окупованій території України.

За даними Генштабу, було уражено такі цілі:

  • Зенітний ракетний комплекс "Тор-2М" армії РФ у районі Ржави Курської області;
  • Радіолокаційну станцію (РЛС) поблизу Малого Городькового на Курщині;
  • Станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) біля Семячок у Брянській області;
  • Склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Валер'янівки на тимчасово окупованій Донеччині.

Зазначається, що кожен знищений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на певний час "сліпу пляму" в системі ППО супротивника.

Військові наголосили, що чим більше таких прогалин у ворога, то ширші можливості відкриваються перед Силами оборони для ефективного застосування безпілотних систем на всіх рівнях фронту.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - йдеться у заяві Генштабу.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію, військові склади і живу силу окупантів.

Раніше Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" поблизу населеного пункту Магри в Краснодарському краї РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОГенштаб ЗСУВійна в Україні