"Сліпі плями" у ворожій ППО: Сили оборони вгатили по ЗРК "Тор" і станції РЕБ росіян

Протягом 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня українські військові завдали результативних ударів по об'єктах противника як на території Росії, так і на тимчасово окупованій території України.

За даними Генштабу, було уражено такі цілі:

Зенітний ракетний комплекс "Тор-2М" армії РФ у районі Ржави Курської області;

Радіолокаційну станцію (РЛС) поблизу Малого Городькового на Курщині;

Станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) біля Семячок у Брянській області;

Склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Валер'янівки на тимчасово окупованій Донеччині.

Зазначається, що кожен знищений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на певний час "сліпу пляму" в системі ППО супротивника.

Військові наголосили, що чим більше таких прогалин у ворога, то ширші можливості відкриваються перед Силами оборони для ефективного застосування безпілотних систем на всіх рівнях фронту.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - йдеться у заяві Генштабу.