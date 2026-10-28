"Сліпі плями" у ворожій ППО: Сили оборони вгатили по ЗРК "Тор" і станції РЕБ росіян

Сили оборони за добу уразили три елементи російської протиповітряної оборони та склад окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Протягом 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня українські військові завдали результативних ударів по об'єктах противника як на території Росії, так і на тимчасово окупованій території України.
За даними Генштабу, було уражено такі цілі:
Зазначається, що кожен знищений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на певний час "сліпу пляму" в системі ППО супротивника.
Військові наголосили, що чим більше таких прогалин у ворога, то ширші можливості відкриваються перед Силами оборони для ефективного застосування безпілотних систем на всіх рівнях фронту.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - йдеться у заяві Генштабу.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію, військові склади і живу силу окупантів.
Раніше Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" поблизу населеного пункту Магри в Краснодарському краї РФ.