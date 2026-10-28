"Слепые пятна" во вражеской ПВО: Силы обороны устроили по ЗРК "Тор" и станции РЭБ россиян

В течение 27 октября и в ночь на 28 октября украинские военные нанесли результативные удары по объектам противника как на территории России, так и на временно оккупированной территории Украины.

По данным Генштаба, были поражены следующие цели:

Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" армии РФ в районе Ржавы Курской области;

Радиолокационная станция (РЛС) вблизи Малого Городькового на Курщине;

Станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возле Семячек в Брянской области;

Склад материально-технических средств оккупантов в районе Валерьяновки на временно оккупированном Донбассе.

Отмечается, что каждый уничтоженный зенитный комплекс, радар или станция РЭБ создает на время "слепое пятно" в системе ПВО противника.

Военные подчеркнули, что чем больше таких пробелов у врага, тем более широкие возможности открываются перед Силами обороны для эффективного применения беспилотных систем на всех уровнях фронта.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в заявлении Генштаба.