RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

"Слепые пятна" во вражеской ПВО: Силы обороны устроили по ЗРК "Тор" и станции РЭБ россиян

13:47 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Силы обороны поразили элементы российской ПВО (Getty Images)

Силы обороны за сутки поразили три элемента российской противовоздушной обороны и склад окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

В течение 27 октября и в ночь на 28 октября украинские военные нанесли результативные удары по объектам противника как на территории России, так и на временно оккупированной территории Украины.

По данным Генштаба, были поражены следующие цели:

  • Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" армии РФ в районе Ржавы Курской области;
  • Радиолокационная станция (РЛС) вблизи Малого Городькового на Курщине;
  • Станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возле Семячек в Брянской области;
  • Склад материально-технических средств оккупантов в районе Валерьяновки на временно оккупированном Донбассе.

Отмечается, что каждый уничтоженный зенитный комплекс, радар или станция РЭБ создает на время "слепое пятно" в системе ПВО противника.

Военные подчеркнули, что чем больше таких пробелов у врага, тем более широкие возможности открываются перед Силами обороны для эффективного применения беспилотных систем на всех уровнях фронта.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, недавно Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию, военные склады и живую силу оккупантов.

Ранее Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" вблизи населенного пункта Магры в Краснодарском крае РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОГенштаб ВСУВойна в Украине