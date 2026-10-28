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"Сліпі плями" у ворожій ППО: Сили оборони вгатили по ЗРК "Тор" і станції РЕБ росіян

13:47 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Сліпі плями" у ворожій ППО: Сили оборони вгатили по ЗРК "Тор" і станції РЕБ росіян Фото: Сили оборони уразили елементи російської ППО (Getty Images)
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Сили оборони за добу уразили три елементи російської протиповітряної оборони та склад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Протягом 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня українські військові завдали результативних ударів по об'єктах противника як на території Росії, так і на тимчасово окупованій території України.

За даними Генштабу, було уражено такі цілі:

  • Зенітний ракетний комплекс "Тор-2М" армії РФ у районі Ржави Курської області;
  • Радіолокаційну станцію (РЛС) поблизу Малого Городькового на Курщині;
  • Станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) біля Семячок у Брянській області;
  • Склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Валер'янівки на тимчасово окупованій Донеччині.

Зазначається, що кожен знищений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на певний час "сліпу пляму" в системі ППО супротивника.

Військові наголосили, що чим більше таких прогалин у ворога, то ширші можливості відкриваються перед Силами оборони для ефективного застосування безпілотних систем на всіх рівнях фронту.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - йдеться у заяві Генштабу.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію, військові склади і живу силу окупантів.

Раніше Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" поблизу населеного пункту Магри в Краснодарському краї РФ.

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