Слипачук заявила о попытках давления на членов ЦИК

На Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и ее членов оказывается давление перед досрочными выборами депутатов Верховной рады. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, представители политических сил пытаются склонить ЦИК к принятию решений.

"Хочу обратиться к обществу, к нашим избирателям, мы сегодня действительно на острие, сегодня как никогда роль комиссии невероятно важна. Я не дам никому издеваться над ЦИК, над его членами. Я буду отстаивать независимость ЦИК... Провокациями выглядят попытки провести со мной нестандартные консультации со стороны некоторых вокругпартийных деятелей с целью склонить ЦИК к тому или иному решению. Я уверяю, что выходить за рамки закона ЦИК не получится", - заявила Слипачук.

Председатель ЦИК заявила, что с соответствующие попытки давления будут получать надлежащую оценку правоохранительных органов.

"Каждый член ЦИК руководствовался и будет руководствоваться принципами независимости и равноудаленности от любых политических партий. Никакое давление и провокации в отношении председателя или членов комиссии не повлияет на ту оценку партиям и кандидатам, которую поставят избиратели в день голосования", - добавила она.

Напомним, ранее ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в ВР.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 26 июня Центризбирком зарегистрировал 5845 кандидатов на парламентские выборы.