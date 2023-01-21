Слідство та прокуратура не мають сумнівів, що Іран причетний до постачання дронів Росії

"У органів прокуратури, органів слідства немає жодних сумнівів, що посадові особи, юридичні особи і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання цих дронів до Російської Федерації з метою їх подальшого використання проти нашого народу", - сказав він.

Він зазначив, що про це свідчать оперативні дані та дані розвідувальних підрозділів українських та міжнародних партнерів.

Таким чином, Україна має інформацію, що підтверджує причетність Ірану до поставок.

За його словами, винуватість посадових осіб буде доводитися у національних та міжнародних судах.

"Саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд у причетності цих осіб до злочинів. І з цією метою проводяться зараз сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені", - сказав він.

Бєлоусов вважає, що доказів вини посадових та фізичних осіб Ірану та представників будь-яких інших держав, які сприяють Ірану у розробці або поставці безпілотників, їх використанню в Україні, буде достатньо.

"Для нас украй важливо простежити весь ланцюжок від виробництва до постачання і безпосереднього використання. Усі особи, які постачають комплектуючі, які збирають ці дрони, які постачають, які навчають росіян використовувати ці дрони, і ті особи, які безпосередньо їх запускають по наших громадянах, по наших містах, усі вони мають бути ідентифіковані", - наголосив він.

Бєлоусов зазначив, що йдеться про тисячі людей, по багатьох з яких уже є певні дані, але для ідентифікації інших ще потрібен час.

За його словами, понад 90% усіх винуватців будуть притягатися до відповідальності у національних судах.

При цьому прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Іван Чижевський у коментарі "Суспільному" розповів, що наразі відкрито понад 50 кримінальних проваджень через застосування дронів-камікадзе. За необхідності справи можуть об’єднати.

"Сказати про те, що це - безпілотники іранського виробництва чи ні - ми поки не можемо. Нині триває досудове розслідування. Воно не буде швидким. Адже експертиза необхідна не проста, а за участі фахівців широкого масштабу, які зможуть з’ясувати що це за комплектуючі, їхнє походження. За експертизами буде встановлено походження даних безпілотників та виробника компонентів", - сказав він.

За його словами, проведення експертиз ускладнюються через повітряні тривоги та нові ворожі атаки. При цьому слідство прагне встановити всі складові, пов’язані з атаками дронами.

"Яким чином цей безпілотник з’явився в Збройних силах Російської Федерації, чому він називається "Герань" та "Герань-2", чому він так схожий на "Shahed-131", "Shahed-136" і "Mohajer-6"? Взагалі, де здійснюється будівництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти заключалися, хто їх укладав - це також є дуже важливим в ході до судового розслідування, в ході встановлення всіх схем", - розповів Чижевський.

Слідство також намагатиметься встановити операторів дронів. При цьому прокурор зазначив, що росіяни намагаються заплутати українських слідчих та експертів. Він розповів, що є випадки, коли РФ спеціально наносить маркування певної компанії задля ведення в оману. Або навпаки, фіксуються сліди знищення назв, маркування чи наліпок на виробах.

"Слідству належить встановити кожний компонент: країну походження, дату виготовлення і переконатися, що абревіатура чи назва компанії, яка виготовила не є підробкою", - додав Чижевський.