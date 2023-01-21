Следствие и прокуратура не сомневаются, что Иран причастен к поставкам дронов России

"У органов прокуратуры, органов следствия нет никаких сомнений, что должностные лица, юридические лица и физические лица Ирана причастны к производству и поставке этих дронов в Российскую Федерацию с целью их дальнейшего использования против нашего народа", - сказал он.

Он отметил, что об этом свидетельствуют оперативные данные и данные разведывательных подразделений украинских и международных партнеров.

Таким образом, Украина располагает информацией, подтверждающей причастность Ирана к поставкам.

По его словам, виновность должностных лиц будет приходиться в национальных и международных судах.

"Именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, которыми мы сможем убедить суд в причастности этих лиц к преступлениям. И с этой целью проводятся сейчас сотни следственных действий, сотни экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены", - сказал он.

Белоусов считает, что доказательств вины должностных и физических лиц Ирана и представителей других государств, способствующих Ирану в разработке или поставке беспилотников, их использованию в Украине, будет достаточно.

"Для нас крайне важно проследить всю цепочку от производства до снабжения и непосредственного использования. Все лица, поставляющие комплектующие, собирающие эти дроны, снабжающие россиян, обучающие россиян использовать эти дроны, и те лица, которые непосредственно их запускают по нашим гражданам, по нашим городам, все они должны быть идентифицированы", - подчеркнул он.

Белоусов отметил, что речь идет о тысячах людей, по многим из которых уже есть определенные данные, но для идентификации других еще нужно время.

По его словам, более 90% всех виновников будут привлечены к ответственности в национальных судах.

При этом прокурор департамента противодействия преступлений в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Иван Чижевский в комментарии "Суспільному" рассказал, что в настоящее время открыто более 50 уголовных производств из-за применения дронов-камикадзе. При необходимости дела могут быть объединены.

"Сказать о том, что это - беспилотники иранского производства или нет - мы пока не можем. Сейчас идет досудебное расследование. Оно не будет быстрым. Ведь экспертиза необходима не простая, а при участии специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить, что это за комплектующие, их происхождение. По экспертизам будет установлено происхождение данных беспилотников и производителя компонентов", - сказал он.

По его словам, проведение экспертиз усложняется из-за воздушных тревог и новых вражеских атак. При этом следствие стремится установить все детали, связанные с атаками дронами.

"Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах Российской Федерации, почему он называется "Герань" и "Герань-2", почему он так похож на "Shahed-131", "Shahed-136" и "Mohajer-6"? Вообще, где осуществляется производство данных беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал - это также очень важно в ходе судебного расследования, в ходе установления всех схем", - рассказал Чижевский.

Следствие также попытается установить операторов дронов. При этом прокурор отметил, что россияне пытаются запутать украинских следователей и экспертов. Он рассказал, что есть случаи, когда РФ специально наносит маркировку определенной компании для обмана. Или наоборот, фиксируются следы уничтожения названий, маркировки или наклеек на изделиях.

"Следствию предстоит установить каждый компонент: страну происхождения, дату изготовления и убедиться, что аббревиатура или название компании, которая изготовила, не является подделкой", - добавил Чижевский.