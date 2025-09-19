Слідство щодо закупівлі "золотих яєць" Міноборони завершено: в НАБУ розкрили деталі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) відкрили матеріали справи щодо розкрадання коштів під час закупівель продуктів харчування для Збройних Сил України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

За матеріалами слідства, встановлено, що протягом 2022-2023 років під час придбання харчів для армії їх купували так званими комплектами за затвердженим каталогом з 409 найменувань.

При цьому тільки 10% асортименту каталогу становили найбільш вживані в армії продукти - овочі, крупи, м'ясо, вода та інше. Проте ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та середньої вартості кожного найменування.

Як працювала схема

Принцип формування вартості комплекту дозволив постачальникам маніпулювати цінами, завищувати їх на ходові продукти та занижувати на ті, що майже не мали вжитку, або не могли бути замовлені через сезонність постачання.

"На перший погляд порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки", - зазначається у повідомленні.

Завдяки такій схемі, тільки за серпень-грудень 2022 року дві компанії, що постачали продукти та належали одній власниці, незаконно отримали надприбутки на 733 мільйони гривень, що підтвердили висновки комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Куди поділися гроші та хто причетний

Частину грошей фігуранти схеми змогли вивести за кордон під виглядом виплати дивідендів та надання фінансової допомоги пов’язаним компаніям.

"Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Обставини набуття таких активів наразі з’ясовуються", - зазначили в НАБУ.

Наразі оголошено підозру низці осіб відповідно до ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація грошей) КК України. Серед фігурантів справи опинилися:

колишній керівник Департаменту Міністерства оборони України - під час підписання договорів він "не помічав" цінових аномалій;

власниця пов’язаних компаній-постачальниць - саме вона отримала надприбутки та вивела частину за кордон;

два керівники компаній-постачальниць - виконували вказівки вищевказаної фігурантки;

інші фізичні особи, так чи інакше пов'язані зі схемою.

"Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн", - додали в НАБУ.