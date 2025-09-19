ua en ru
Следствие по закупке "золотых яиц" Минобороны завершено: в НАБУ раскрыли детали

Украина, Пятница 19 сентября 2025 18:58
Следствие по закупке "золотых яиц" Минобороны завершено: в НАБУ раскрыли детали Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) открыли материалы дела о хищении средств при закупках продуктов питания для Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По материалам следствия, установлено, что в течение 2022-2023 годов при приобретении продуктов для армии их покупали так называемыми комплектами по утвержденному каталогу из 409 наименований.

При этом только 10% ассортимента каталога составляли наиболее употребляемые в армии продукты - овощи, крупы, мясо, вода и прочее. Однако цену комплекта формировали с учетом всех наименований каталога и средней стоимости каждого наименования.

Как работала схема

Принцип формирования стоимости комплекта позволил поставщикам манипулировать ценами, завышать их на ходовые продукты и занижать на те, которые почти не имели потребления, или не могли быть заказаны из-за сезонности поставок.

"На первый взгляд нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывали втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывали, стоили копейки", - отмечается в сообщении.

Благодаря такой схеме, только за август-декабрь 2022 года две компании, которые поставляли продукты и принадлежали одной владелице, незаконно получили сверхприбыли на 733 миллиона гривен, что подтвердили выводы комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Куда делись деньги и кто причастен

Часть денег фигуранты схемы смогли вывести за границу под видом выплаты дивидендов и оказания финансовой помощи связанным компаниям.

"Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости. Обстоятельства приобретения таких активов сейчас выясняются", - отметили в НАБУ.

Сейчас объявлено подозрение ряду лиц в соответствии с ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация денег) УК Украины. Среди фигурантов дела оказались:

  • бывший руководитель Департамента Министерства обороны Украины - при подписании договоров он "не замечал" ценовых аномалий;
  • владелица связанных компаний-поставщиков - именно она получила сверхприбыли и вывела часть за границу;
  • два руководителя компаний-поставщиков - выполняли указания вышеуказанной фигурантки;
  • другие физические лица, так или иначе связанные со схемой.

"После начала досудебного расследования в январе 2023 года и публикаций в СМИ, в частности о закупках яиц по 17 грн за штуку, соучастники преступления уменьшили цены на 11 самых востребованных продуктов. Благодаря этому удалось сохранить от хищения из бюджета 788 млн грн", - добавили в НАБУ.

Напомним, что еще 2 апреля НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. В общем было разворовано более 733 миллионов гривен.

А 1 августа стало известно, что бывший чиновник Министерства обороны уличен в растрате денег, выделенных на закупку продуктов для ВСУ. Он также заключал договоренности по значительно завышенным ценам, а сумма разворованных средств превышает миллиард гривен.

Вооруженные силы Украины НАБУ САП
