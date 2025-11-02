В следствии по ограблению Лувра новый поворот, троих задержанных отпустили

По делу об ограблении Лувра двум из пяти человек, задержанных в среду, предъявили официальные обвинения. Еще троих - отпустили на свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

На прошлой неделе еще один подозреваемый был арестован в парижском аэропорту Шарля де Голля при попытке сесть на самолет, направлявшийся в Алжир. Второго подозреваемого задержали, когда он собирался отправиться в Мали.

Тогда как трех арестованных 29 октября освободили из-под стражи, сообщили прокуроры.

Новыми подозреваемыми оказались 37-летний мужчина и 38-летняя женщина. Им было предъявлено обвинение в организованном ограблении и сговоре с целью совершения организованного ограбления, и их взяли под стражу.

Ограбление Лувра

Напомним, что 19 октября четверо воров в масках похитили восемь ювелирных изделий из самого посещаемого музея мира - Лувра. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в 102 миллиона долларов.

Ограбление, которое, по словам властей, длилось всего семь минут, вызвало национальный резонанс и общенациональные поиски.

Воры проникли в Лувр через окно с использованием подъемника-грузовика, похитили драгоценности и скрылись на мотороллерах.

По словам властей, ювелирные изделия из Галереи Аполлона до сих пор не нашли.

РБК-Украина писало 1 ноября, что грабителей из Лувра задержали на стадионе в Париже перед футбольным матчем. Были арестованы четыре человека.

По официальному заявлению прокуратуры Парижа, всего на данный момент арестованы семь подозреваемых по делу об ограблении. Расследование продолжается.