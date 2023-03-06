Слідом за "Новою поштою" в Польщі почала працювати Rozetka

Український онлайн-ритейлер Rozetka почав працювати у Польщі. Наразі сайт компанії працює в тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Rozetka почала працювати у Польщі. Поки що в тестовому режимі: перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки. Розраховуємо, як на велику українську аудиторію (понад 2 млн українців проживають у Польщі), так і на місцеву", - зазначив співзасновник Rozetka, Владислав Чечоткін.
Оплатити замовлення можна карткою онлайн або при отриманні. Доставка здійснюється до поштоматів або кур'єром на вказану адресу по всій країні.
Наразі в асортименті онлайн-ритейлера вже є такі категорії, як побутова техніка, електроніка, одяг та взуття, дитячі товари, зоотовари, товари для дому, інструменти та інше.
Раніше українська "Нова пошта" почала працювати в Польщі та суттєво знизила тарифи на посилки з України до цієї країни.