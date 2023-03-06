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Вслед за "Новой почтой" в Польше начала работать Rozetka

Фото: Rozetka начала работать в Польше (rozetka.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинский онлайн-ритейлер Rozetka начал работу в Польше. В настоящее время сайт компании работает в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Rozetka начала работать в Польше. Пока что в тестовом режиме: проверяем все процессы, наполняем ассортиментом сайт, налаживаем все логистические звенья. Рассчитываем, как на большую украинскую аудиторию (более 2 млн украинцев проживают в Польше), так и на местную", - отметил соучредитель Rozetka, Владислав Чечеткин.

Оплатить заказ можно картой онлайн или при получении. Доставка осуществляется к почтаматам или курьером на указанный адрес по всей стране.

В настоящее время в ассортименте онлайн-ритейлера уже есть такие категории как бытовая техника, электроника, одежда и обувь, детские товары, зоотовары, товары для дома, инструменты и другое.

Ранее украинская "Новая почта" начала работать в Польше и существенно снизила тарифы на посылки из Украины в эту страну.

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