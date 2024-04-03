Слідом за Вірменією. Ще одна країна ОДКБ припинила обслуговувати російські картки "Мир"

У лютому Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапила і російська система "Мир".

Нещодавно стало відомо, що більшість банків Вірменії припинять працювати з російською платіжною системою "Мир", після введення щодо неї санкцій США. Також сервіс Samsung Pay припинив працювати з російською платіжною системою "Мир".

А ще восени 2022 року турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

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