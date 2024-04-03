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Слідом за Вірменією. Ще одна країна ОДКБ припинила обслуговувати російські картки "Мир"

Архівне фото: Киргизстан припинив обслуговувати російські картки "Мир" (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Банки Киргизстану вже відсьогодні припинили обслуговувати російські картки "Мир". Раніше подібні обмеження запровадили фінустанови Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжбанківський процесинговий центр Киргизстану.

У Киргизстані пояснили причину відмови обслуговувати російські картки через ризик вторинних санкцій.

Уже сьогодні стали недоступні такі послуги:

  • обслуговування карток в еквайрингових пристроях (безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах);
  • перекази з картки на картки;
  • електронна комерція: інтернет-платежі з картки на рахунки торгово-сервісних підприємств.

Повноцінно взаємини з оператором російських карт "Мир" припиняться 5 квітня. Варто зазначити, що Вірменія і Киргизстан, як і Росія, є членами військового союзу ОДКБ. У ньому також перебувають Казахстан, Таджикистан і Білорусь. 

Обмеження щодо роботи системи "Мир"

У лютому Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапила і російська система "Мир".

Нещодавно стало відомо, що більшість банків Вірменії припинять працювати з російською платіжною системою "Мир", після введення щодо неї санкцій США. Також сервіс Samsung Pay припинив працювати з російською платіжною системою "Мир".

А ще восени 2022 року турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

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