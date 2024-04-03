Вслед за Арменией. Еще одна страна ОДКБ прекратила обслуживать российские карты "Мир"

В феврале Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за военную агрессию в Украине. Под ограничение попала и российская система "Мир".

Недавно стало известно, что большинство банков Армении прекратят работать с российской платежной системой "Мир" после введения в отношении нее санкций США. Также сервис Samsung Pay прекратил работу с российской платежной системой "Мир".

А еще осенью 2022 года турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.