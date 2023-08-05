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Слідом за вертольотами. Територію Білорусі покинули 9 російських винищувачів, - "Гаюн"

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Субота 05 серпня 2023 14:57
Слідом за вертольотами. Територію Білорусі покинули 9 російських винищувачів, - "Гаюн" Фото: Су-34 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Слідом за вертольотами, близько о 13:30 з аеродрому "Барановичі" до Росії вилетіли ще 9 ворожих винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як пише пресслужба, винищувачі пройшли через Могильовську область, після чого перетнули кордон з Росією. Більшість з них перебувала в Білорусі протягом 202 днів.

"Пізніше, приблизно о 14:00 з Мачулищ пішов на зліт Мі-24 ВКС РФ, за нашими даними, останній вертоліт авіаційного угруповання ВКС РФ, який перебував у Мачулищах", - додає пресслужба.

Гелікоптер летить на схід і ймовірно також відлітає до території Росії.

Підсумовуючи, моніторингова група відзначила, що під час останнього вильоту територію Білорусі покинули:

  • вертоліт Мі-24;
  • 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ.

Варто додати, що сьогодні зранку, близько о 8:15-8:30, територію Білорусі покинули 4 одиниці - Мі-8 ВКС РФ й 6 одиниць - Мі-24 ВКС РФ. Вони приземлились в аеродромі "Сеща" в Брянській області.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України, ворог використовує територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі.

Зокрема Білорусь регулярно продовжує навчання й ротацію російських військових, а також зберігає в себе їх техніку та озброєння.

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